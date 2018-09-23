Фургал: Мы не нарушали и не нарушим ни одной буквы закона

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал заявил, что он и его сторонники соблюдают выборное законодательство и не допускают нарушений в ходе второго тура голосования на выборах главы региона.

"Ничего подобного (не было нарушения закона в ходе выборов - прим. ТАСС). Еще раз скажу, что касается меня, что касается моего штаба, что касается сторонников, мы не нарушали и не нарушим ни одной буквы закона. Все будет только в рамках закона", - заявил Фургал журналистам на участке, куда пришел проголосовать на выборах главы региона.

Ранее рабочая группа краевого избиркома рассмотрела пять жалоб, связанных с незаконной агитацией в пользу Фургала. По результатам было рекомендовано в том числе вынести предупреждение или возбудить административное дело в отношении кандидата.