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Новости

Фургал: Мы не нарушали и не нарушим ни одной буквы закона

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09:50 23.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат в губернаторы Хабаровского края от ЛДПР Сергей Фургал заявил, что он и его сторонники соблюдают выборное законодательство и не допускают нарушений в ходе второго тура голосования на выборах главы региона.

"Ничего подобного (не было нарушения закона в ходе выборов - прим. ТАСС). Еще раз скажу, что касается меня, что касается моего штаба, что касается сторонников, мы не нарушали и не нарушим ни одной буквы закона. Все будет только в рамках закона", - заявил Фургал журналистам на участке, куда пришел проголосовать на выборах главы региона.

Ранее рабочая группа краевого избиркома рассмотрела пять жалоб, связанных с незаконной агитацией в пользу Фургала. По результатам было рекомендовано в том числе вынести предупреждение или возбудить административное дело в отношении кандидата.

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