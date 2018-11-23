Нужно развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов - Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предприятия оборонно- промышленного комплекса должны развивать производство умных и высокоточных ракет и боеприпасов, в том числе для перспективных образцов вооружений. Об этом заявил президент РФна итоговом совещании с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК."Важно и дальше развивать возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих ракеты и боеприпасы, совершенствовать организацию самого производства", - сказал президент. По его словам, продукция в этой сфере должна быть высокого качества."Нужны, конечно, не пресловутые болванки, а умные и высокоточные боеприпасы, которые повышают возможности как действующих, так и перспективных систем вооружений и, потом, на что обращаю внимание - существенным образом экономят финансовые средства", - подчеркнул Путин.