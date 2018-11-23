Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции
17:00 23.11.2018 Источник: РОСБАЛТ
Европейские политики должны изменить подход к миграции, считает бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.
По ее словам, это необходимо потому, что именно проблема беженцев привела к росту «правого популизма» на Западе. Среди проявлений такой тенденции — победа Дональда Трампа на президентских выборах и выход Британии из Евросоюза, пишет The Guardian.
Клинтон отметила, что «высоко ценит щедрость канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров Европы» в этом вопросе. Однако она считает, что ради борьбы с «правыми настроениями» нужно временно ужесточить миграционную политику.
Также политик высказала мнение, что люди «просто устали от демократической модели», которая предполагает «большую свободу, но и ответственность», и хотят, чтобы им «говорили, что делать и как жить». Росбалт
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