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Хиллари Клинтон изменила отношение к миграции

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17:00 23.11.2018 Источник: РОСБАЛТ

Европейские политики должны изменить подход к миграции, считает бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

По ее словам, это необходимо потому, что именно проблема беженцев привела к росту «правого популизма» на Западе. Среди проявлений такой тенденции — победа Дональда Трампа на президентских выборах и выход Британии из Евросоюза, пишет The Guardian.

Клинтон отметила, что «высоко ценит щедрость канцлера Германии Ангелы Меркель и других лидеров Европы» в этом вопросе. Однако она считает, что ради борьбы с «правыми настроениями» нужно временно ужесточить миграционную политику.

Также политик высказала мнение, что люди «просто устали от демократической модели», которая предполагает «большую свободу, но и ответственность», и хотят, чтобы им «говорили, что делать и как жить». Росбалт

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