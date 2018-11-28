Женщина впервые возглавила армию страны-члена НАТО
15:12 28.11.2018 Источник: Lenta.ru
Главой Генерального штаба Вооруженных сил Словении назначена генерал-майор Аленка Эрменц. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост, сообщает BBC News.
Отмечается, что Аленка Эрменц состоит в ВС республики с 1991 года. В 2009 году она окончила Королевский колледж военных в Лондоне и получила степень магистра. В ноябре 2018 года ей присвоили звание генерал-майора.
Ранее Эрменц занимала должность заместителя начальника Генерального штаба. Бывший руководитель ВС Словении генерал-майор Алан Федер был освобожден от должности решением правительства страны. С соответствующим предложением выступил министр обороны Карл Эрьявц.
Ранее в мае сообщалось, что главой Англиканской церкви Канады впервые в истории назначили женщину. Мелисса Скелтон (Melissa Skelton) стала архиепископом и митрополитом церкви в провинции Британская Колумбия и в территории Юкон. Lenta.Ru
Новости
- 15:32 28.11.2018
- Путин заверил, что пока не собирается покидать пост президента РФ
- 15:00 28.11.2018
- РФ и Турция провели сделку по поставкам С-400, отказавшись от расчетов в долларах - Путин
- 14:22 28.11.2018
- Более 5 тысяч человек были эвакуированы из ТЦ в Москве из-за угроз взрыва
- 14:12 28.11.2018
- ЧП, подобные пожару на строящемся ледоколе - ответственность руководства, считает Медведев
- 14:00 28.11.2018
- Волгоградские общественники расширят свои полномочия на выборах
- 13:32 28.11.2018
- Информацию о женском обрезании в столице муфтий Москвы назвал "шокирующей"
- 13:20 28.11.2018
- Песков не назвал условия возврата Украине задержанных военных кораблей и моряков
- 13:05 28.11.2018
- Президент Афганистана объявил о создании спецгруппы для переговоров с талибами
- 13:00 28.11.2018
- В избирком Ингушетии подана заявка на референдум о границе с Чечней
- 12:32 28.11.2018
- Подготовка встречи Путина и Трампа в Аргентине продолжается - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать