Цунами в Индонезии смыло музыкантов со сцены во время концерта [+ВИДЕО]
13:20 23.12.2018 Регион: В мире Источник: РОСБАЛТ
В Индонезии цунами смыло со сцены группу музыкантов прямо во время выступления. Видео последствий стихии опубликовали в Интернете очевидцы, передает "Росбалт".
По последним данным, жертвами цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе страны, стали 168 человек. Порядка 745 человек пострадали, еще 30 числятся пропавшими без вести.
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