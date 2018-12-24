Daily Mail: Треть американцев раздумывает об эмиграции из страны

08:52 Источник: REGNUM

Социологи США и Великобритании провели исследование, в результате которого выяснилось, что треть американских граждан допускают для себя возможность эмигрировать из Соединенных Штатов. Об этом пишет Daily Mail.