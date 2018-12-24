Daily Mail: Треть американцев раздумывает об эмиграции из страны
08:52 24.12.2018 Источник: REGNUM
Социологи США и Великобритании провели исследование, в результате которого выяснилось, что треть американских граждан допускают для себя возможность эмигрировать из Соединенных Штатов. Об этом пишет Daily Mail. Согласно итогам опроса, в котором приняли участие около 900 граждан США, стало известно, что около 90% желающих уехать из США хотят сделать это, чтобы «посмотреть мир». Чуть более половины (51%) опрошенных назвали причиной возможной эмиграции выход на пенсию, 49% считают жизнь в США невыносимой, и еще 48% могли бы уехать ради карьеры. ИА REGNUM
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