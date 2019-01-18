Один из летчиков столкнувшихся Су-34 найден в море - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один из летчиков Су-34 найден в море после столкновения самолетов над Японским морем в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Пока обнаружили, предварительно, одного летчика, сейчас пытаются поднять", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работу осложняет шторм в той местности.