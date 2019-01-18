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Один из летчиков столкнувшихся Су-34 найден в море - источник

12:05 18.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

<p>Один из летчиков Су-34 найден в море после столкновения самолетов над Японским морем в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник.</p>

<p>"Пока обнаружили, предварительно, одного летчика, сейчас пытаются поднять", - рассказал собеседник агентства.</p>

<p>Он уточнил, что работу осложняет шторм в той местности.</p>

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