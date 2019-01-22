Вашингтон мог подтолкнуть Москву к нарушению ДРСМД - The Nation
12:32 22.01.2019 Источник: Известия
Вашингтон подтолкнул Москву к нарушению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет американский журнал The Nation.
Издание не отрицает вину России в нарушении соглашения, но при этом советует американским военным и экспертам задуматься о том, не могли ли Соединенные Штаты спровоцировать нарушение договора.
The Nation также заявляет, что The New York Times в своих статьях перекладывает вину за прекращение договора на Россию, обращая внимание на российскую ракету 9М729, якобы испытанную на противоречащей ДРСМД дистанции. При этом никто из экспертов не говорит о размещении морских противоракетных комплексов США «Иджис Эшор» на базе ПРО в Румынии, а также о планах разместить их на базе в Польше. Известия
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