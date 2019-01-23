В ракету 9М729 невозможно заправить столько топлива, чтобы нарушить ДРСМД - Минобороны РФ
16:00 23.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крылатая ракета 9М729 комплекса "Искандер-М" не может быть заправлена количеством топлива, которого было бы достаточно для нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в среду на брифинге начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
Генерал пояснил, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. "Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны", - сказал Матвеевский.
Он добавил, что в войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ.
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