В ракету 9М729 невозможно заправить столько топлива, чтобы нарушить ДРСМД - Минобороны РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крылатая ракета 9М729 комплекса "Искандер-М" не может быть заправлена количеством топлива, которого было бы достаточно для нарушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил в среду на брифинге начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенантГенерал пояснил, что ракеты 9М728 и 9М729 снаряжаются боеголовкой и заправляются топливом только в заводских условиях. "Масса топлива при этом обеспечивает максимальную конструктивную дальность полета, ограниченную требованиями Договора о РСМД. В войска они поставляются в специальных контейнерах. Изменение массы топлива и дозаправка ракеты в войсковых условиях невозможны", - сказал Матвеевский.Он добавил, что в войсках осуществляется только хранение ракет, их содержание на пусковых установках и транспортно-заряжающих машинах и проведение регламентных работ.