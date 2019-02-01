0
0
3
НОВОСТИ

Гуайдо заявил, что России и Китаю выгодна смена власти в Венесуэле

09:00 01.02.2019 Источник: РОСБАЛТ

Смена власти в Венесуэле может принести пользу основным внешнеторговым партнерам правительства Мадуро — России и Китаю, заявил глава оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны.
 
По его мнению, России и Китаю важна стабильность, а действующий президент Николас Мадуро не защищает ни интересы Венесуэлы, ни чьи-либо инвестиции, и следовательно, не может быть надежным партнером для этих стран.
 
Гуайдо подчеркнул, что новое правительство гарантирует выполнение обязательств перед кредиторами и держателями государственных облигаций, в число которых входят и российские компании, передает РБК.
 
Кроме того оппозиционер пообещал восстановить производство нефти, пришедшее, по его словам, в упадок при правительстве Мадуро, и забрать у нынешних властей контроль над нефтяной госкомпанией PDVSA.  Росбалт

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 01.02.2019
Власти Германии запретили военному концерну совместную с Украиной разработку оружия
0
38
09:20 01.02.2019
Число россиян, считающих, что страна идет по неверному пути, выросло в 1,5 раза за год
0
67
09:05 01.02.2019
Торговый центр горит в Кизляре
0
87
21:44 31.01.2019
Трамп назвал условие вывода войск из Афганистана
0
559
20:30 31.01.2019
Венесуэла. Гуайдо сообщил, что на переговоры с Мадуро не согласится
0
602
19:50 31.01.2019
СМИ: Минэнерго США тайно перевезло оружейный плутоний из одного штата в другой
0
658
19:25 31.01.2019
Госдеп США: В Венесуэле "все варианты допустимы"
0
665
19:02 31.01.2019
Микроотверстие в разгонном блоке "Фрегат" нашли и устранили прямо на космодроме Куру
0
658
18:13 31.01.2019
В Белоруссии не считают усиление НАТО на востоке Европы угрозой
0
657
17:40 31.01.2019
США и ЕС рассматривают меры против РФ, если украинских моряков не освободят - Волкер
0
694

Возврат к списку