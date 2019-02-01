Гуайдо заявил, что России и Китаю выгодна смена власти в Венесуэле
09:00 01.02.2019 Источник: РОСБАЛТ
Смена власти в Венесуэле может принести пользу основным внешнеторговым партнерам правительства Мадуро — России и Китаю, заявил глава оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны.
По его мнению, России и Китаю важна стабильность, а действующий президент Николас Мадуро не защищает ни интересы Венесуэлы, ни чьи-либо инвестиции, и следовательно, не может быть надежным партнером для этих стран.
Гуайдо подчеркнул, что новое правительство гарантирует выполнение обязательств перед кредиторами и держателями государственных облигаций, в число которых входят и российские компании, передает РБК.
Кроме того оппозиционер пообещал восстановить производство нефти, пришедшее, по его словам, в упадок при правительстве Мадуро, и забрать у нынешних властей контроль над нефтяной госкомпанией PDVSA. Росбалт
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