В СМИ попала информация о серии "Игры престолов", которую решили не показывать зрителям
09:16 10.02.2019
Один из создателей и шоураннер сериала канала HBO «Игра престолов» Дэвид Бениофф поделился впечатлениями от пилотного эпизода проекта, который был сделан в 2010 году. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на The Huffington Post. Отмечается, что 90% этой версии впоследствии были переделаны. «Это было одним из самых удручающих переживаний в моей жизни», — заявил Бениофф.
Уточняется, что этот эпизод так никогда и не был выпущен. По данным издания, в пилотном эпизоде есть не вошедшая в итоговую версию сцена с Серсеей Ланнистер, а также «действительно пьяный» Джон Сноу.
НОВОСТИ
- 09:10 10.02.2019
- Российские пограничники без оснований разворачивают машины из Украины - глава ГСУ
- 09:00 10.02.2019
- Американский рынок завален китайскими продуктами из российского минтая - пресса
- 08:57 10.02.2019
- Россия представит в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле
- 08:54 10.02.2019
- СМИ: Венесуэльская госкомпания PDVSA переводит счета своих СП в один из российских банков
- 08:47 10.02.2019
- В воскресенье температура воздуха в Москве останется выше нормы
- 18:30 09.02.2019
- Новый российский самолет радиолокационной разведки А-100 совершил первый полет
- 17:45 09.02.2019
- Премьер Латвии собирает кабинет на закрытое совещание по вопросам отношений с РФ
- 17:15 09.02.2019
- Париж. Протестующие громят банки, магазины и кафе
- 16:10 09.02.2019
- У здания Нацсобрания Франции идет ожесточенное столкновение полиции с протестующими
- 15:19 09.02.2019
- В Париже полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать