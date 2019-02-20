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Госдеп: США не стремятся расколоть Сирию

07:00 20.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не преследуют идею раскола Сирии. Это утверждал во вторник на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино, комментируя высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Относительно комментариев министра иностранных дел [России] я бы сказал, что они выставляют политику США в неверном свете", - заявил Палладино.

"Мы поддерживаем единство и территориальную целостность Сирии", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства. "И мы четко говорили о том, что единственным путем в Сирии является политическое решение под эгидой ООН, женевский процесс, включающий конституционную реформу, проведение выборов под надзором ООН", - добавил Палладино. По его словам, все перечисленные им меры, с точки зрения Вашингтона, должны быть приняты "при соблюдении резолюции Совета Безопасности ООН 2254".

На дополнительный вопрос, означает ли сказанное, что у США нет плана раскалывать Сирию, Палладино ответил: "Абсолютно нет". "Мы ясно говорим, что поддерживаем политическое решение под эгидой ООН", - повторил американский дипломат. "И мы будем продолжать заниматься этим", - заверил Палладино.

Как подчеркнул ранее Лавров, США хотят создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство и расколоть эту арабскую страну. "Ситуация на северо-востоке Сирии создана в результате незаконного пребывания там США. США под предлогом борьбы с терроризмом и взяв себе в союзники основные курдские структуры на самом деле параллельно с некими боевыми действиями против ИГ (запрещена в РФ) вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства, - отметил глава МИД РФ. - Прямо сейчас американцы заявляют, что их главной задачей является не допустить возвращения на восточный берег Евфрата сирийского правительства".

"США в лоб заявляют, что, даже уйдя из Сирии, будут поддерживать курдов, но только до той поры, пока курды не начнут взаимодействовать с сирийским правительством и Россией, - указал Лавров. - Иными словами, задача восстановления территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая США, для американцев являлась лишь маневром для отвода глаз. Их цель - Сирию расколоть и создать на восточном берегу квазигосударство".

По словам Лаврова, США уже активно вкладывают средства в это квазигосударство, в том числе заставляют союзников платить за обустройство этой части Сирии, при этом запрещая им вкладывать средства в восстановление инфраструктуры остальной части республики, находящейся под контролем законного правительства.

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