Володин призвал лидеров фракций давать оценку сомнительным высказываниям своих депутатов
12:20 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в четверг к лидерам думских фракций с призывом реагировать на дискредитирующие высказывания своих депутатов и давать им публичную оценку для того, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.
Спикер отреагировал на выступление депутата от ЛДПР Василия Власова, обратившего внимание на то, с какой скоростью тиражируются в новостном пространстве сомнительные заявления народных избранников. "Первый день после послания президента Федеральному собранию, и какая сегодня главная новость, связанная с Госдумой? Можете зайти и посмотреть: "В Госдуме назвали грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкартных вагонах", - посетовал Власов. "Хорошие инициативы, хорошие законопроекты в Госдуме просто замыливаются такими [высказываниями]" - добавил он.
"Действительно, это стыд - то, что мы сегодня видим [в новостях], исходя из заявлений некоторых наших депутатов", - согласился Володин.
Председатель Госдумы обратил внимание на то, что подобные высказывания, как правило, звучат из уст депутатов, избранных по партийным спискам. "Равные права у всех депутатов, но депутат, избранный по одномандатному округу, более взвешен, более скрупулезен, более ответственен в своих заявлениях... Если депутат, избранный по одномандатному округу, так себя ведет, он прекрасно понимает, что его [в следующий раз] не изберут. А когда депутат, избранный по партийному списку, делает такие заявления, хотелось бы, чтобы фракция реагировала, причем реагировала публично", - заявил Володин.
"Внутри [фракций] берите и обсуждайте эти вопросы, коллеги должны с такого человека тоже спрашивать… И хотелось бы, чтобы руководители фракций давали оценку таким высказываниям депутатов, чтобы они фракции не позорили", - заключил Володин.
НОВОСТИ
- 13:05 21.02.2019
- В РФ может появиться реестр азартных игроков
- 13:00 21.02.2019
- Путин недоволен эффективностью выполнения его поручений по защите бизнеса - Песков
- 12:32 21.02.2019
- В России появилась вторая женщина-долларовый миллиардер - Forbes
- 12:05 21.02.2019
- МВД может получить доступ к данным о здоровье водителей
- 12:00 21.02.2019
- Россияне считают честность необходимым качеством общественного лидера
- 11:32 21.02.2019
- Представители стран ЕС согласовали реформу авторского права
- 11:20 21.02.2019
- Неизвестные попытались сорвать показ фильма в московском офисе "Мемориала"
- 11:05 21.02.2019
- Россия оказалась в конце рейтинга доступности наркотиков
- 11:00 21.02.2019
- Во Франции распустят антисемитские ассоциации
- 10:32 21.02.2019
- Крым стал более "украинским" - Климкин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать