Володин призвал лидеров фракций давать оценку сомнительным высказываниям своих депутатов

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился в четверг к лидерам думских фракций с призывом реагировать на дискредитирующие высказывания своих депутатов и давать им публичную оценку для того, чтобы предотвратить повторение подобных случаев.

Спикер отреагировал на выступление депутата от ЛДПР Василия Власова, обратившего внимание на то, с какой скоростью тиражируются в новостном пространстве сомнительные заявления народных избранников. "Первый день после послания президента Федеральному собранию, и какая сегодня главная новость, связанная с Госдумой? Можете зайти и посмотреть: "В Госдуме назвали грязные носки пассажиров причиной дискомфорта в плацкартных вагонах", - посетовал Власов. "Хорошие инициативы, хорошие законопроекты в Госдуме просто замыливаются такими [высказываниями]" - добавил он.



"Действительно, это стыд - то, что мы сегодня видим [в новостях], исходя из заявлений некоторых наших депутатов", - согласился Володин.



Председатель Госдумы обратил внимание на то, что подобные высказывания, как правило, звучат из уст депутатов, избранных по партийным спискам. "Равные права у всех депутатов, но депутат, избранный по одномандатному округу, более взвешен, более скрупулезен, более ответственен в своих заявлениях... Если депутат, избранный по одномандатному округу, так себя ведет, он прекрасно понимает, что его [в следующий раз] не изберут. А когда депутат, избранный по партийному списку, делает такие заявления, хотелось бы, чтобы фракция реагировала, причем реагировала публично", - заявил Володин.



"Внутри [фракций] берите и обсуждайте эти вопросы, коллеги должны с такого человека тоже спрашивать… И хотелось бы, чтобы руководители фракций давали оценку таким высказываниям депутатов, чтобы они фракции не позорили", - заключил Володин.



