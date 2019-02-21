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Порядок начисления доплат и индексации пенсий будет изменен - Минтруд

17:40 21.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядок начисления социальных доплат и индексации пенсий будет изменен. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минруда.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля указал на несправедливость при установлении доплат к пенсиям, сложившуюся с начала 2019 года в рамках реализации пенсионной реформы, и потребовал ее устранить.

"Предлагается изменить существующую схему: сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня ПМП (прожиточного минимума пенсионера - прим. ТАСС) в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень ПМП на сумму индексации пенсии и ЕДВ в текущем году. В результате эти граждане должны получить прибавку", - сообщили в пресс-службе.

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