0
0
0
НОВОСТИ

Треть регионов РФ получат федеральные средства на рекультивацию свалок в 2020 году

12:20 25.02.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отобрало 30 регионов, которые получат федеральные средства на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На 2020 год планируется направить средства федерального бюджета в размере 10,4 млрд рублей 30 субъектам РФ на ликвидацию 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидацию 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде", - сказали в пресс-службе.

В список попали: Алтайский край, Республика Алтай, Амурская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, Ингушетия, Карачаево- Черкесская Республика, Калининградская область, Калужская область, Липецкая область и Московская область. Также федеральные средства на рекультивацию свалок в 2020 году получат: Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чеченская Республика и Чувашская Республика.

В 2019 году на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из федерального бюджета планируется направить около 6,7 млрд рублей и еще 3,1 млрд рублей - из региональных. Эти деньги пойдут на ликвидацию 21 выявленной на 1 января 2018 года несанкционированной свалки в границах городов и 27 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

По данным Минприроды РФ, соглашения на получение средств федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2019 году уже заключили Брянская область, Волгоградская область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Северная Осетия-Алания, Смоленская область и Чеченская республика.

Согласно опубликованному ранее паспорту национального проекта "Экология", всего в 2019-2024 годах федеральный проект "Чистая страна" (в рамках которого ликвидируются незаконные свалки и реабилитируется территория закрытых полигонов и опасных объектов) планируется направить 124,2 млрд рублей, в том числе почти 75,7 млрд рублей из федерального бюджета, 48,5 млрд рублей из консолидированных бюджетов регионов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 25.02.2019
В Волгограде ожидают поезд с "джихадмобилем" из Сирии
0
62
12:05 25.02.2019
Астраханский студент изобрел уникальный холодильник
0
126
12:00 25.02.2019
В Астрахани создают Дом Юнармии и проводят конкурс юнармейской красоты
0
112
11:32 25.02.2019
Канзас атаковали "олени-зомби" - Wichita Eagle
0
172
11:20 25.02.2019
Более двух третей россиян считают получение взяток чиновниками следствием коррумпированности власти
0
165
11:05 25.02.2019
СМИ сообщили о задержании на Украине экс-главы Генштаба
0
313
11:00 25.02.2019
Перед посланием Федеральному собранию президент детально рассчитывал пенсии отдельных категорий граждан - Голикова
0
170
10:32 25.02.2019
Власти Вьетнама депортировали актера - двойника Ким Чен Ына - Reuters
0
197
10:20 25.02.2019
Памела Андерсон выступила в защиту косаток и белух из центра передержки под Находкой
0
203
10:05 25.02.2019
Российские истребители за минувшую неделю три раза поднимались на перехват
0
245

Возврат к списку