Треть регионов РФ получат федеральные средства на рекультивацию свалок в 2020 году

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство природных ресурсов и экологии РФ отобрало 30 регионов, которые получат федеральные средства на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"На 2020 год планируется направить средства федерального бюджета в размере 10,4 млрд рублей 30 субъектам РФ на ликвидацию 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидацию 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде", - сказали в пресс-службе.



В список попали: Алтайский край, Республика Алтай, Амурская область, Астраханская область, Владимирская область, Волгоградская область, Ингушетия, Карачаево- Черкесская Республика, Калининградская область, Калужская область, Липецкая область и Московская область. Также федеральные средства на рекультивацию свалок в 2020 году получат: Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Хабаровский край, Челябинская область, Чеченская Республика и Чувашская Республика.



В 2019 году на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из федерального бюджета планируется направить около 6,7 млрд рублей и еще 3,1 млрд рублей - из региональных. Эти деньги пойдут на ликвидацию 21 выявленной на 1 января 2018 года несанкционированной свалки в границах городов и 27 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.



По данным Минприроды РФ, соглашения на получение средств федерального бюджета на рекультивацию свалок в 2019 году уже заключили Брянская область, Волгоградская область, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Северная Осетия-Алания, Смоленская область и Чеченская республика.



Согласно опубликованному ранее паспорту национального проекта "Экология", всего в 2019-2024 годах федеральный проект "Чистая страна" (в рамках которого ликвидируются незаконные свалки и реабилитируется территория закрытых полигонов и опасных объектов) планируется направить 124,2 млрд рублей, в том числе почти 75,7 млрд рублей из федерального бюджета, 48,5 млрд рублей из консолидированных бюджетов регионов.

