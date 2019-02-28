Венесуэла нашла новые рынки сбыта нефти - WSJ
10:32 28.02.2019 Источник: РБК
После введения санкций со стороны США Венесуэла перенаправила экспорт нефти в другие страны — государства ЕС и Индию. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления Министерства нефти Венесуэлы.
После введения санкций Вашингтоном в конце января венесуэльская PDVSA прекратила поставки нефти на американский рынок, где традиционно сбывалась большая часть добытых ресурсов.
В то же время, по данным исследовательской компании Kpler, поставки в Индию в феврале увеличились на 40 тыс. барр. в день. В середине февраля министр нефти Венесуэлы Кеведо уже анонсировал планы расширения экспорта нефти в Индию. «Мы продаем более 300 тыс. барр. в день индийским покупателям. Мы хотим удвоить эту сумму», — заявил он. РБК
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