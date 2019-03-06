Путин подписал закон о запрете военным пользоваться смартфонами на службе
17:12 06.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает военнослужащим передавать СМИ и публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах, в том числе информацию, которая позволит определить их ведомство, часть или раскрыть место несения службы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.
Запрет будет действовать не на протяжении всего периода военной службы, а непосредственно при исполнении ее обязанностей.
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