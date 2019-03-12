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В России не работает система договоров с трудовыми мигрантами – Ростом Шапиашвили

17:00 12.03.2019 Источник: НГ-Online

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Фото пресс-службы МОО "Национальное
возрождение Эрети"
Система договоров между российскими работодателями и трудовыми мигрантами из постсоветских республик сегодня не работает. Об этом заявил «НГ» председатель межрегиональной общественной организации ингилойцев «Национальное возрождение Эрети» Ростом Шапиашвили. «В последние два года зафиксирована тенденция с систематической неоплатой труда сезонных рабочих, работающих в РФ по патенту. От того, что система договоров между работодателями и работниками не действует, страдают не только трудовые мигранты. По этой же причине происходят банкротства российских фермеров, в том числе и в Волгоградской области», – сказал Ростом Шапиашвили.

По его мнению, для исправления ситуации необходимо ввести практику страхования сферы деятельности посредников, которые занимаются организацией доставки сезонных рабочих из других стран в Россию. «Более жесткому контролю должна подвергаться и ответственность работодателей, которые нанимают иностранных рабочих и, тем самым, несут за них ответственность. Необходимо страхование также их деятельности», – подчеркнул Ростом Шапиашвили.

Хотя сегодня, по словам Ростома Шапиашвили, ощущаются перемены в работе миграционной службы в регионах страны, в частности, в Волгограде, где создан центр адаптации мигрантов, тем не менее, в реформировании по-прежнему нуждается система организации выездов иностранных граждан на постоянное место жительства в РФ.

Андрей Серенко


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