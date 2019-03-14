Еврокомиссия высказалась по поводу решения Британии отсрочить брекзит
22:44 14.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о переносе даты выхода Великобритании из состава Евросоюза, который в настоящее время назначен на 29 марта, должны единогласно принять все 27 стран - членов сообщества. Об этом сообщили журналистам в четверг в Еврокомиссии (ЕК) после того, как британский парламент поддержал предложение правительства о переносе даты Brexit на более поздний срок.
"Мы принимаем к сведению сегодняшнее голосование. Запрос о продлении статьи 50 (Лиссабонского договора) требует единогласного решения всех 27 стран-членов", - отмечается в заявлении ЕК.
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