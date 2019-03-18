Рост НДС может повлиять на отгрузку техники для армии - СМИ

11:05 Источник: РБК

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) осложнило исполнение гособоронзаказа и может привести к убыткам предприятия, заявил в интервью РБК гендиректор корпорации «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

«Необходимо максимально быстро определиться по вопросам, связанным с НДС текущего года, потому что в контрактах у нас стоит НДС 18%, а налоговая принимает НДС в этом году 20%. Возникает коллизия. Ее нужно срочно разрешать, потому что это осложняет работу по подписанию договоров с исполнителями и отгрузку техники для нашей армии», — рассказал Потапов. РБК