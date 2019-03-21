Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке
11:00 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, занимающий эту должность с 2010 года, подал заявление об отставке. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте правительства области.
"Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг направил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину прошение об отставке", - говорится в опубликованном сообщении.
НОВОСТИ
- 12:20 21.03.2019
- Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтикой - Минобороны
- 12:08 21.03.2019
- Путин назначил врио губернаторов в Мурманскую и Оренбургскую области
- 12:00 21.03.2019
- Росстат назвал самые "трудолюбивые" регионы РФ
- 11:32 21.03.2019
- Расходы на содержание экс-канцлеров ФРГ могут жестко регламентировать - СМИ
- 11:20 21.03.2019
- Посольство США на Украине назвало заявление генпрокурора Луценко откровенной ложью
- 11:05 21.03.2019
- Губернатор Мурманской области Ковтун попросила президента РФ о досрочной отставке
- 10:32 21.03.2019
- Большинство россиян считает высоким уровень коррупции в стране
- 10:20 21.03.2019
- Киев ввел санкции против Володина - Госдума
- 10:05 21.03.2019
- Индейцы в техасской тюрьме отсудили право на длинные волосы
- 10:00 21.03.2019
- Цивилизация предшествовала религиозной концепции воздаяния - ученые
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать