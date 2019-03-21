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Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке

11:00 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, занимающий эту должность с 2010 года, подал заявление об отставке. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте правительства области.

"Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг направил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину прошение об отставке", - говорится в опубликованном сообщении.

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