Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа - доклад

23:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования спецпрокурора США. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, обнародовало в воскресенье Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", - говорится в письме Барра.