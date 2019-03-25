Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа - доклад
23:07 24.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа. Об этом говорится в докладе, подготовленном по итогам расследования спецпрокурора США. Основные выводы, содержащиеся в этом документе, обнародовало в воскресенье Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.
"Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года", - говорится в письме Барра.
НОВОСТИ
- 23:35 24.03.2019
- В докладе Минюста США рассказано, как Россия пыталась "влиять" на выборы
- 23:20 24.03.2019
- Спецпрокурор Мюллер пришел к выводу, что президент Трамп правосудию не препятствовал...
- 20:00 24.03.2019
- СМИ: Самолеты с российскими военными и грузом прибыли в Венесуэлу
- 19:00 24.03.2019
- Аварийный лайнер Viking Sky прибыл в порт с помощью буксиров
- 18:35 24.03.2019
- На выставке в Историческом музее обнаружилась картина, которую кто-то повесил самовольно
- 18:00 24.03.2019
- Румынское посольство в Израиле переедет из Тель-Авива в Иерусалим
- 17:10 24.03.2019
- СМИ: Террористы готовят новые акции в Европе
- 16:15 24.03.2019
- Дочь Назарбаева назвала сирот с инвалидностью "уродами"
- 16:09 24.03.2019
- Аварийный норвежский паром решено буксировать к берегу с оставшимися на борту пассажирами
- 15:05 24.03.2019
- Традиционную "Ночь театров" в Москве посетили 13,5 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать