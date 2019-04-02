Суверенный Рунет хотят защитить с помощью отечественного шифрования

11:05 Источник: РБК

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования. Об этом РБК рассказали два источника в ИТ-индустрии.

«Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», — говорится в проекте текста поправок, подписанном главой думского комитета Леонидом Левиным (копия документа есть у РБК). Левин от комментариев отказался, отметив, что поправки еще находятся в работе.



Ряд опрошенных РБК экспертов выразили беспокойство тем, что массовое использование отечественных средств шифрования может помочь российским силовым структурам расшифровывать российский интернет-трафик, который операторы связи и ОРИ с прошлого года должны хранить в рамках так называемого закона Яровой.