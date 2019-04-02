Суверенный Рунет хотят защитить с помощью отечественного шифрования
11:05 02.04.2019 Источник: РБК
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования. Об этом РБК рассказали два источника в ИТ-индустрии.
«Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», — говорится в проекте текста поправок, подписанном главой думского комитета Леонидом Левиным (копия документа есть у РБК). Левин от комментариев отказался, отметив, что поправки еще находятся в работе.
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