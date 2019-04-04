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НОВОСТИ

В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуайдо

09:20 04.04.2019

Хулио Гарсия Серпа, глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Венесуэлы, сообщил о том, что над незаконно объявившим себя временным президентом Хуаном Гуайдо начался уголовный процесс.

Серпа отметил, что делом будет заниматься Верховный суд и генеральный прокурор, и добавил, что правосудие примет решение на основе соответствующих доказательств, а у Гуайдо будет право на защиту. Серпа подчеркнул, что Гуайдо придется заплатить за все, что он сделал, и назвал его предателем родины.

Ранее Гуайдо был лишен депутатской неприкосновенности. rueconomics.ru

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