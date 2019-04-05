0
0
28
НОВОСТИ

Эр-Рияд грозит отказаться от расчетов в долларах, если в США примут антикартельный закон

11:05 05.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран - членов ОПЕК. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По данным его источников, власти Саудовской Аравии на протяжении нескольких месяцев обсуждают такой вариант. Они уже сообщили представителям США о том, что Эр-Рияд может отказаться от расчетов в долларах, если данный законодательный акт будет принят, сообщает Рейтер. Кроме того, данный план саудиты также обсуждали с другими членами ОПЕК.

Как отмечает Рейтер, шансы того, что документ будет принят и вступит в силу, не так велики. Однако тот факт, что Эр-Рияд рассматривает возможность отказаться от расчетов в американской валюте при совершении нефтяных сделок, демонстрирует недовольство Саудовской Аравии перспективой вовлечения в антимонопольные тяжбы в судах в США, сообщает агентство.

Законопроект в его нынешнем виде предусматривает наделение судов США полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. При этом незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. Министр энергетики США Рик Перри ранее предупредил Конгресс о том, что принятие законопроекта может стимулировать резкий рост цен на нефть.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:00 05.04.2019
Трамп заявил, что расходы США, России и Китая на оборону слишком высоки
0
38
10:32 05.04.2019
Эквадор отреагировал на сообщения о выдворении Ассанжа из посольства
0
87
10:20 05.04.2019
Российские продавцы смогут выставлять свои товары в AliExpress
0
102
10:05 05.04.2019
Мэр Риги Нил Ушаков отстранен от должности
0
131
10:00 05.04.2019
Роскомнадзор возьмет под контроль кабельные телеканалы
0
172
09:32 05.04.2019
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП РФ
0
176
09:20 05.04.2019
Хафтар начал наступление на Триполи, Британия экстренно созывает СБ ООН
0
226
09:05 05.04.2019
Минздрав РФ предлагает наказывать за распространение призывов к отказу от прививок
0
175
09:00 05.04.2019
В Бундестаге заявили, что следует распустить НАТО
0
218
23:59 04.04.2019
Америка и Китай в течение месяца могут прийти к торговому соглашению - Трамп
0
526

Возврат к списку