Эр-Рияд грозит отказаться от расчетов в долларах, если в США примут антикартельный закон

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти, если Вашингтон примет антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act), который позволит американскому правительству подавать в суды антимонопольные иски в адрес стран - членов ОПЕК. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По данным его источников, власти Саудовской Аравии на протяжении нескольких месяцев обсуждают такой вариант. Они уже сообщили представителям США о том, что Эр-Рияд может отказаться от расчетов в долларах, если данный законодательный акт будет принят, сообщает Рейтер. Кроме того, данный план саудиты также обсуждали с другими членами ОПЕК.



Как отмечает Рейтер, шансы того, что документ будет принят и вступит в силу, не так велики. Однако тот факт, что Эр-Рияд рассматривает возможность отказаться от расчетов в американской валюте при совершении нефтяных сделок, демонстрирует недовольство Саудовской Аравии перспективой вовлечения в антимонопольные тяжбы в судах в США, сообщает агентство.



Законопроект в его нынешнем виде предусматривает наделение судов США полномочиями рассматривать антимонопольные иски в адрес стран ОПЕК и других государств, участвующих в картельных сговорах на нефтяном рынке. При этом незаконными признаются любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. Министр энергетики США Рик Перри ранее предупредил Конгресс о том, что принятие законопроекта может стимулировать резкий рост цен на нефть.

