В Кремле назвали неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
14:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль не согласен с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Достаточно неожиданное [решение ЕСПЧ]", - отметил он. "Вряд ли по сути можно с ним согласиться", - добавил Песков.
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