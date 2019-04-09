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В Кремле назвали неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального

14:00 09.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не согласен с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достаточно неожиданное [решение ЕСПЧ]", - отметил он. "Вряд ли по сути можно с ним согласиться", - добавил Песков.

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