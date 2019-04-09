Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать Уильяма Браудера - Reuters

16:12 Источник: РБК

Россия в седьмой раз запросила Интерпол арестовать финансиста Уильяма Браудера, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на письмо комиссии Интерпола к адвокатам Браудера, в котором говорится, что Россия запросила арестовать его по обвинениям, включающим преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов. Письмо датировано 21 января.



Как следует из документа, запрос России комиссия Интерпола рассмотрит на сессии, которая пройдет с 15 по 19 апреля.



Москва ранее неоднократно просила Интерпол об аресте Браудера, однако шесть раз получала отказ​. РБК