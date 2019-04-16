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"Газпром" возобновил покупку газа у Туркмении

09:05 16.04.2019 Источник: РБК

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа, сообщили РБК в компании. ​О том, что Туркмения с понедельника, 15 апреля, возобновила поставки природного газа в Российскую Федерацию, первым сообщило местное новостное агентство ORIENT со ссылкой на собеседника в нефтегазовом ведомстве Туркмении.

Контракт на поставку туркменского газа «Газпром» и «Туркменгаз» заключили в 2003 году на 25 лет. Однако в 2016 году «Газпром» отказался от поставок туркменского газа, а за год до этого, по данным Reuters, российская компания резко снизила импорт туркменского газа.

Этому предшествовали разногласия: «Газпром» требовал от «Туркменгаза» изменить условия купли-продажи, а Туркмения обвиняла «Газпром» в том, что тот не платит за газ.

Сообщается, что поставки возобновились в рамках действующего контракта.

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