Британия письменно обещала Эквадору не выдавать Ассанжа стране, где ему может грозить смертная казнь
09:20 16.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Лондон письменно обещал Эквадору не выдавать Джулиана Ассанжа стране, где ему может грозить смертная казнь.
Письма двух министров иностранных дел Великобритании, Бориса Джонсона и его преемника Джереми Ханта, президенту Эквадора Ленину Морено опубликовала газета The Guardian.
Основатель Wikileaks несколько лет провел в посольстве этой латиноамериканской республики в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. На прошлой неделе Ассанжу было отказано в дальнейшем предоставлении убежища. Его арестовала британская полиция. Эхо Москвы
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