Британия письменно обещала Эквадору не выдавать Ассанжа стране, где ему может грозить смертная казнь

09:20 Источник: Эхо Москвы

Лондон письменно обещал Эквадору не выдавать Джулиана Ассанжа стране, где ему может грозить смертная казнь.

Письма двух министров иностранных дел Великобритании, Бориса Джонсона и его преемника Джереми Ханта, президенту Эквадора Ленину Морено опубликовала газета The Guardian.

Основатель Wikileaks несколько лет провел в посольстве этой латиноамериканской республики в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. На прошлой неделе Ассанжу было отказано в дальнейшем предоставлении убежища. Его арестовала британская полиция. Эхо Москвы