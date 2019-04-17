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Кристина Кук установит рекорд пребывания в космосе для женщин

19:20 17.04.2019 Источник: Интерфакс

 Американский астронавт Кристина Кук, с марта работающая на Международной космической станции, пробудет там до февраля следующего года, сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Работа К.Кук на орбите продлена до февраля 2020 года, она установит новый рекорд непрерывного нахождения в космосе для женщин - 328 суток", - говорится в сообщении агентства.

Таким образом, Кук побьет рекорд Пегги Уилсон, которая в 2016-2017 годах пробыла на МКС 288 дней.

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