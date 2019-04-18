Путин встретится с представителями французского бизнеса

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин проведет в четверг встречу с представителями французских деловых кругов. Об этом сообщил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"18 апреля будет традиционная встреча Путина с представителями французских деловых кругов", - сказал он.

В свою очередь генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский проинформировал ТАСС, что в беседе в таком формате примут участие представители 16 компаний.

"Будет участвовать 16 компаний. Это представители основных инвесторов России, и в основном это компании, входящие в число крупнейших публичных компаний Франции. В частности, такие гиганты, как Total ("Тоталь"), Air Liquide ("Эр Ликид") и Renault ("Рено"), а также Auchan ("Ашан") и Leroy Merlin ("Леруа Мерлен"). По удельному весу это очень важные игроки, совокупно Auchan и Leroy Merlin - это первые иностранные работодатели в Российской Федерации", - отметил он.

Как напомнил собеседник агентства, встреча в таком формате проходит уже в третий раз. В частности, перед этим Путин общался с представителями французского бизнеса на полях Петербургского международного экономического форума 25 мая прошлого года. Тогда он отметил, что экономические отношения РФ и Франции носят весьма диверсифицированный характер. Глава государства привел в пример целый ряд отраслей, где обе страны развивают взаимовыгодное партнерство: от освоения космоса до самолетостроения, от фармацевтики до строительной индустрии.

Повестка встречи

Говоря о предстоящей встрече Путина с капитанами французского бизнеса, директор Франко-российской торгово- промышленной палаты пояснил, что каждая из присутствующих компаний обычно обращается к президенту с вопросами, связанными с трудностями ее развития на территории РФ. В свою очередь президент и правительство принимают те или иные решения, насколько это возможно, для усиления потока французских инвестиций в страну.