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Кабмин РФ рассмотрит проект закона, запрещающего азартные игры под видом лотерей

07:08 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг заседание правительства. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, планируется рассмотреть несколько проектов законов, касающихся пенсий для крымчан, проведения лотерей, добычи полезных ископаемых и привлечения иностранных специалистов в жюри Международного конкурса имени П. И. Чайковского.

На рассмотрение правительства вынесен основной вопрос - "О сценарных условиях, основных параметрах прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемых изменениях цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", отметили в пресс-службе.

Проекты законов

Для недопущения проведения азартных игр под видом лотерей кабмин предлагает принять поправки в действующее законодательство. Законопроектом, в частности, "предлагается исключить нормы, допускающие проведение бестиражных лотерей с использованием электронных лотерейных билетов, ввести запрет на проведение бестиражных лотерей с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и технических устройств, установить предельный размер призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения". Эксперты полагают, что "принятие законопроекта позволит противодействовать незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр под видом лотерей".

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