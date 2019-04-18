Володин внес в Думу проект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин на селе

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа депутатов Госдумы по главе со спикером Вячеславом Володиным в четверг внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается закрепить сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.

Ранее стало известно об инициативе Минтруда об отмене сокращенной до 36 часов рабочей недели, установленной для женщин, живущих в сельской местности.

