Володин внес в Думу проект, закрепляющий сокращенный рабочий день для женщин на селе
15:32 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов Госдумы по главе со спикером Вячеславом Володиным в четверг внесла на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается закрепить сокращенный рабочий день для женщин в сельской местности.
Ранее стало известно об инициативе Минтруда об отмене сокращенной до 36 часов рабочей недели, установленной для женщин, живущих в сельской местности.
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