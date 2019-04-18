Российский бизнес готов помочь в восстановлении собора Парижской Богоматери - Путин
18:40 18.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил о готовности российских компаний принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери. Об этом он сказал на встрече с представителями французского бизнеса.
"Я знаю, что французский бизнес готов помочь в восстановлении [собора], мне известно также, что российские компании, которые работают вместе с вами, которые работают во Франции, вместе с французскими партнерами тоже готовы присоединиться", - отметил глава государства. Президент РФ выразил уверенность, что планы властей Франции по восстановлению собора будут реализованы.
Путин также выразил слова сожаления в связи с пожаром в храме.
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