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США призвали заблокировать возможность полетов российских самолетов в Венесуэлу

22:00 19.04.2019 Источник: Эхо Москвы

Соединенные Штаты призвали заблокировать возможность полетов российских самолетов в Венесуэлу. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус

Она написала в Твиттере, что Вашингтон приветствует решение Мальты запретить использовать свое воздушное пространство российским самолетам, выполняющим полеты в интересах режима Николаса Мадуро. Ортагус призвала все страны последовать примеру Мальты.  Эхо Москвы

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