США призвали заблокировать возможность полетов российских самолетов в Венесуэлу
22:00 19.04.2019 Источник: Эхо Москвы
Соединенные Штаты призвали заблокировать возможность полетов российских самолетов в Венесуэлу. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.
Она написала в Твиттере, что Вашингтон приветствует решение Мальты запретить использовать свое воздушное пространство российским самолетам, выполняющим полеты в интересах режима Николаса Мадуро. Ортагус призвала все страны последовать примеру Мальты. Эхо Москвы
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