В Москве 25 апреля стартует ежегодный фестиваль "Пасхальный дар"
18:19 22.04.2019
Фестиваль «Пасхальный дар», который в шестой раз состоится в Москве 25 апреля-5 мая, опять будет тесно связан с темой благотворительности. Свои проекты в рамках праздника в столице РФ смогут представить более 30 крупных отечественных благотворительных фондов. За это время горожане смогут больше узнать о тех, кто нуждается в помощи, сделать пожертвования, купить вещи на благотворительных базарах. Представители фондов организуют 160 мастер-классов, лекции и семинары, устроят несколько десятков концертов и проведут спортивные мероприятия.
Кроме того с 1 по 12 мая в мегаполисе проведут музыкальный фестиваль-конкурс «Московская весна A CAPPELLA». На него прибудут почти 200 исполнителей и коллективов из более чем 25 государств. Российские музыканты будут представлять 40 регионов.
В нынешнем году у фестиваля внушительный призовой фонд. Жюри, в которое входят российские и зарубежные продюсеры, музыканты, журналисты и преподаватели вокала, распределят 20,6 млн руб. Получивший гран-при исполнитель получит 6,2 млн руб., за первое место полагается 1,8 млн руб., за второе место - 1,2 млн руб., за третье место – 600 тыс. руб.
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