Зеленский заявил, что сегодня трудно спрогнозировать последствия принятого закона о языке

15:00 Источник: Интерфакс

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что после его вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан страны.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - цитирует Зеленского его пресс-служба.



Зеленский также добавил, что "сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона".