Зеленский заявил, что сегодня трудно спрогнозировать последствия принятого закона о языке
15:00 25.04.2019 Источник: Интерфакс
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что после его вступления в должность главы государства принятый парламентом закон об украинском языке будет проанализирован на предмет соблюдения конституционных прав и интересов граждан страны.
"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - цитирует Зеленского его пресс-служба.
Зеленский также добавил, что "сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона".
НОВОСТИ
- 15:32 25.04.2019
- Китай сделал представление Франции, в связи с проходом ее военного корабля через Тайваньский пролив
- 15:28 25.04.2019
- Два детсада и школу построят в Восточном Измайлове в ходе реновации
- 15:12 25.04.2019
- Посол ФРГ в США призвала членов Конгресса не ужесточать санкции против России - Bild
- 14:32 25.04.2019
- Военная группировка США в Центральной и Южной Америке насчитывает до 20 тыс. человек - ГРУ
- 14:12 25.04.2019
- Путин сообщил, что проинформирует о встрече с лидером КНДР руководство Китая и США
- 14:00 25.04.2019
- Джо Байден заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2020 года
- 13:32 25.04.2019
- В штабе Зеленского считают, что генпрокурор Украины должен оставить свой пост
- 13:25 25.04.2019
- Спорткомплекс и детский сад появятся в Бутырском районе по просьбам жителей
- 13:20 25.04.2019
- Медведев сообщил, что подписал перечень поручений по итогам отчета правительства в Госдуме
- 13:05 25.04.2019
- Из-за звонка о минировании эвакуируют московский городской арбитражный суд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать