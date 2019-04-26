Поезд Ким Чен Ына отправился из Владивостока обратно в КНДР

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бронепоезд председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына отъехал от вокзала Владивостока и направился обратно в Северную Корею, сообщает корр. ТАСС с владивостокского вокзала.

В церемонии проводов лидера КНДР приняли участие министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов и посол РФ в КНДР Александр Мацегора, которые проводили состав с первого пути вокзала Владивостока.

