Пострадавшие отправлены в НИИ им Вишневского и Химкинскую больницу

22:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое пострадавших при ЧП с самолетом "Сухой Суперджет 100", среди которых две женщины с ожогами тела 15%, отправятся на лечение в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А. В. Вишневского Минздрава России. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС директор центра Амиран Ревишвили.

"Мы готовы принять. Мы уже знаем о трех пациентах - две женщины, один мужчина. Женщины с ожогом больше 15%. Молодой мужчина в сознании, но есть повреждения дыхательных путей", - сказал он.

По словам Ревишвили, сотрудники центра ожидают перевода пострадавших из химкинской больницы.

"В результате происшествия в аэропорту Шереметьево на данный момент трое пострадавших госпитализированы в Химкинскую больницу в состоянии средней степени тяжести. На месте продолжают работать бригады скорой помощи и Центра медицины катастроф. Информация уточняется", - сообщили в пресс-службе.





