СМИ: В католических храмах в Коломбо возобновились воскресные мессы
14:20 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Католические храмы крупнейшего города Шри-Ланки возобновляют воскресные мессы спустя три недели после серии терактов, унесшей сотни жизней. Об этом сообщила газета The Sunday Times, цитируя заявление пресс-службы архиепископа Коломбо.
В нем отмечается, что "католические мессы возобновляются в храмах Коломбо 12 мая". Пресс-служба добавила, что всем настоятелям храмов рекомендуется создать специальные "комитеты бдительности", состоящие из прихожан, которые должны находиться в тесном контакте с полицией и консультироваться с ее представителями по вопросам безопасности.
Архиепископ Коломбо рекомендовал 12-ти епархиям острова самостоятельно принять решение о возобновлении воскресных служб. Оно должно быть принято после обсуждения конкретной ситуации в сфере безопасности с местными властями.
Также указывается, что окончательное решение о возобновлении занятий в католических школах Шри-Ланки еще не принято.
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