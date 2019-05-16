На несогласованной акции в Екатеринбурге задержаны 33 человека

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тридцать три человека задержаны в Екатеринбурге в среду на несогласованной акции в сквере на месте строительства храма Святой Екатерины. Об этом сообщили в четверг журналистам в Министерстве общественной безопасности Свердловской области.

Большая часть протестующих покинула территорию сквера к 01:00 мск, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"По данным Министерства общественной безопасности, задержаны 33 человека", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и соблюдении всех необходимых процедур.

Собор Святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.