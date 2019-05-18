Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде
21:00 18.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Владимир Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram.
Избранный президент попросил прощения у киевлян за трудности в день инаугурации — 20 мая. «Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта. Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную Раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им», — сказал Зеленский.
Ранее он предлагал парламенту назначить инаугурацию на это воскресенье, однако депутаты выбрали понедельник. Говорит Москва
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