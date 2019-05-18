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Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде

21:00 18.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Владимир Зеленский пообещал неудобства Верховной Раде. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Instagram.

Избранный президент попросил прощения у киевлян за трудности в день инаугурации — 20 мая. «Будет много иностранных гостей, поэтому часть Киева будет перекрыта. Извините, пожалуйста, извините всех, нас, Верховную Раду. Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, создадим им», — сказал Зеленский.

Ранее он предлагал парламенту назначить инаугурацию на это воскресенье, однако депутаты выбрали понедельник.  Говорит Москва

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