0
0
89
НОВОСТИ

Последний самолет марки "Ту-134" закончил регулярные полеты и отправится в музей

08:05 21.05.2019 Источник: Интерфакс

Заключительный рейс самолета Ту-134 авиакомпании "Алроса" был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия, сообщается на официальной странице в "Фейсбук" иркутского авиаузла.

"Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс - заключительный для Ту-134. На легендарном для советской авиации самолете в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе международного аэропорта "Иркутск", это был последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 21.05.2019
Здание Госдумы могут признать аварийным - под ним обнаружены пустоты
0
40
09:00 21.05.2019
США, ФРГ, Британия, Польша заблокировали заседание СБ ООН по закону о госязыке Украины
0
43
08:30 21.05.2019
Российский модуль "Наука" для МКС может быть запущен не раньше ноября 2020 г - СМИ
0
95
08:15 21.05.2019
В США вновь заговорили об импичменте Трампа
0
114
07:46 21.05.2019
Жителям столицы во вторник на улице может пригодится зонтик
0
146
07:21 21.05.2019
Знаменитый автогонщик Ники Лауда умер на 71-м году жизни
0
169
07:20 21.05.2019
Трамп рассказал, кто может быть доволен, если президентом США станет Джозеф Байден
0
178
07:12 21.05.2019
За 10 лет США собираются ввести в строй 55 боевых кораблей
0
186
07:00 21.05.2019
Власти США выдали компании Huawei временное разрешение на работу
0
170
22:40 20.05.2019
Иран объявил об увеличении в 4 раза степени обогащения низкообогащенного урана
0
497

Возврат к списку