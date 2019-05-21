Последний самолет марки "Ту-134" закончил регулярные полеты и отправится в музей

08:05 Источник: Интерфакс

Заключительный рейс самолета Ту-134 авиакомпании "Алроса" был совершен 20 мая из Иркутска в город Мирный республики Якутия, сообщается на официальной странице в "Фейсбук" иркутского авиаузла.

"Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс - заключительный для Ту-134. На легендарном для советской авиации самолете в Мирный из Иркутска отправились 70 пассажиров", - говорится в сообщении.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе международного аэропорта "Иркутск", это был последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.