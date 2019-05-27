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Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга

14:12 27.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга. Об этом он сообщил, открывая традиционную встречу с вице-премьерами.

"Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга", - сказал премьер, подчеркнув при этом, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.

Глава правительства напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Он констатировал, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы и напомнил, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым. "Это, конечно, сделало поездки по стране гораздо комфортнее", - сказал он. "В ХХI веке доступная связь с близкими во время командировок, во время отпусков - это абсолютно естественная и необходимая вещь", - подчеркнул премьер.

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