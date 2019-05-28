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НОВОСТИ

Состав Высшей аттестационной комиссии обновлен почти на 70%

17:12 28.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России, в которую вошли 139 человек, из которых 94 - новые участники. Председателем ВАК вновь утвержден ректор Российского университета дружбы народов (РУДН), профессор Владимир Филиппов, говорится в распоряжении правительства, опубликованном во вторник на его сайте.

"Утвердить прилагаемые: состав Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России; состав президиума Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России", - говорится в распоряжении.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, утверждены новый состав комиссии в количестве 139 человек и состав президиума комиссии в количестве 84 человек. В утвержденном составе комиссии 94 новых членов (68%). Председателем назначен ректор РУДН Владимир Филиппов.

Предыдущий состав комиссии в количестве 130 человек и состав президиума комиссии в количестве 93 человека были утверждены распоряжением правительства от 30 апреля 2016 года.

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