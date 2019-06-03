Бюджет России не заметил роста поступлений от повышения НДС в 2019 году

08:38 Источник: Lenta.ru

Бюджет России не заметил роста поступлений от внутреннего налога на добавленную стоимость (НДС) после его повышения в 2019 году. Это следует из «Мониторинга экономической ситуации в России», составленного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), который поступил в редакцию «Ленты.ру».

«Роста поступлений по внутреннему НДС относительно ВВП не произошло, хотя с 1 января 2019 года базовая ставка НДС повысилась с 18 до 20 процентов», — говорится в исследовании.