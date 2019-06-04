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Генпрокуратура обнаружила в соцсетях фейковые новости о взрыве в Дзержинске

18:33 04.06.2019 Источник: Интерфакс

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры внес ряд сообщений в социальных сетях о взрыве на оборонном заводе в Дзержинске в реестр запрещенной в РФ информации, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"К нам поступило требование Генеральной прокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с событиями в городе Дзержинске. Генпрокуратурой признано, что в указанных материалах содержится недостоверная общественно значимая информация, создающая угрозу массового нарушения общественного порядка, общественной безопасности", - сказал Ампелонский во вторник.

"Роскомнадзор в соответствии с этим требованием вносит данные ссылки и их копии в реестр и направляет уведомления владельцам площадок либо хостинг-провайдерам", - добавил он. По его словам, всего в поступившем от Генпрокуратуры требовании несколько ссылок. "Но Генпрокуратура также требует ограничить доступ к копиям этих сообщений в социальных сетях", - уточнил пресс-секретарь ведомства.

Ранее один из пользователей твиттера сообщил о требовании соцсети и Роскомнадзора удалить его сообщение, посвященное событиям в Дзержинске.

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