Испания экстрадировала в Китай более 90 подозреваемых в мошенничестве граждан Тайваня
10:32 07.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Испании экстрадировали в пятницу в Китай 94 подозреваемых в телекоммуникационных мошенничествах граждан Тайваня. Как говорится в сообщении Министерства общественной безопасности КНР, это крупнейшая подобная операция между Китаем и европейскими странами.
Подозреваемые были задержаны в ходе совместной операции правоохранительных органов двух стран "Великая стена", длившейся на протяжении трех лет. По данным ведомства, с первой половины 2016 года полиция Китая стала получать множество сообщений о том, что на территории Испании действует несколько преступных сообществ, которые через интернет и телефонные звонки вводили в заблуждение своих жертв и обманом выманивали у них денежные средства. Подавляющее большинство потерпевших проживали на территории Китая: в провинциях Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, а также в Пекине. В множестве случаев ущерб жертв от действий мошенников превышал 10 млн юаней (около 1,45 млн долларов).
В ходе совместной спецоперации на территории Испании были задержаны 237 человек. У них было изъято 120 млн юаней. К настоящему времени власти Испании экстрадировали в КНР 225 подозреваемых в таких преступлениях (около 17,42 млн долларов), 218 из них являются гражданами Тайваня.
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