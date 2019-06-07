Соглашения, подписанные Андреем Воробьевым на ПМЭФ 7 июня, позволят создать 2 тысячи рабочих мест

15:00

Фото Дениса Трудникова



Соглашения, подписанные губернатором Московской областиво второй день ПМЭФ-2019 — 7 июня, позволят создать около 2 тыс. рабочих мест.

В Ступине построят производство легких самолетов Victory, создадут учебный центр для пилотов, предприятия техобслуживания и ремонта воздушных судов. Холдинг S7 Group вложит 14 млрд руб., это даст региону 1 тыс. рабочих мест.

«С самого старта проекта мы видим поддержку правительства Московской области. В регионе созданы благоприятные условия для бизнеса, и что особенно важно – поощряется созда ние перспективных, высокотехнологичных производств», - отметил гендиректор S7 Airlines Владимир Объедков.

В Щелкове создадут 180 рабочих мест, благодаря запуску производственного комплекса по созданию спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Проект реализуют к 2023 году.

«Локализация на подмосковной земле современных европейских космических технологий, сокращение сроков и стоимости космических аппаратов, создание центра притяжения для инновационных компаний и молодежных научных коллективов – это только часть задач, которые мы решим, построив такое производство», - сказал гендиректор «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов.

К концу следующего года в Луховицах построят 3-ю очередь тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей. Инвестиции - 4,5 млрд руб., 220 рабочих мест.

«Московская область взяла на себя 70% затрат на строительство подводящего газопровода, - отметил гендиректор ООО «Технологии Тепличного Роста» Сергей Рукин. - Подмосковье нашло возможность поддержать тепличников субсидиями на возмещение части остатка ссудной задолженности по кредитам».

Еще один проект - 12-этажный гостиничный комплекс на 400 мест в Котельниках. Это 5 млрд руб. инвестиций и более 500 рабочих мест.

«Мы готовы предложить жителям и гостям Подмосковья качественные, новые проекты, способные положительно влиять на экономику и соцразвитие региона», - сказал президент ООО «Монолит Капиталстрой» Ахмед Дубар.

Также подписано соглашение об информационном сотрудничестве с администрацией Ненецкого автономного округа.

Георгий Соловьев