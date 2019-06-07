«Не укради и не прелюбодействуй»: Путин два дня подряд советует малым и великим читать Библию

23:23 Источник: НГ-Online

Президент России Владимир Путин дважды за последние двое суток дал совет читать Священное писание и следовать ему. 7 июня, комментируя в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума уголовное дело основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, Путин заявил сдушателям: «Возьмите Библию — там все написано: не укради, не пожелай жену ближнего своего. Не воруй, веди себя прилично и дело с концом» (цитата по Росбалту).Днем ранее на встрече с руководителями международных информационных агентств один из участников попросил президента назвать какую-нибудь книгу, которую он посоветовал бы почитать детям до того, как они станут взрослыми. «Библию пусть почитают. Это в любом случае пойдет на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. Все это точно пойдет на пользу и мальчикам, и девочкам», - ответил Путин.Он пояснил, что «во всех мировых религиях заложены гуманистические начала, и если мы будем следовать этим правилам, мир станет лучше, спокойней и стабильней» (цитаты по Интерфаксу).Такое впечатление, что во время поездки в Петербург или на протяжении более длительного периода президент России сам изучает Священное писание, и невзначай поделился своими открытиями с аудиторией.